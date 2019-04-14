Onlara farlı şekle ve renge sahip şeker yığınlarını eşleştirebileceğiniz ve hayalinizdeki evi dekore edebileceğiniz Munchkin Match: Magic Home Building, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarına hizmet veren bu oyunda yapmanız gereken, farklı renkte ve şekildeki blokları bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve puan toplamaktır. En az 3 aynı renge ve şekle sahip olan şeker bloklarını birleştirerek blokları azaltabilir ve puan biriktirerek çeşitli ev eşyalarını satın alabilirsiniz. Bu sayede hayalinizdeki evi inşa edebilir ve içini dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı eşleştirme bölümü ve birçok ev eşyası yer almaktadır. Aynı şekildeki blokları yan yana ya da alt alta getirerek eşleştirmeleri tamamlayabilir ve çeşitli objelerin kilidini açabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz. Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunanan Munchkin Match: Magic Home Building ile sizlerde eğlenceli anlar yaşayabilir ve günün stresini atabilirsiniz.