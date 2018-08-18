My Home - Design Dreams, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kendi eşsiz tasarımınızı yapabileceğiniz bir mobil simülasyon oyunu olan My Home - Design Dreams, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda eşleştirme oyunları oynayarak farklı mobilyaların kilitlerini açabiliyor ya da kendi mobilyalarınızı üretebiliyorsunuz. Tamamen size bağlı olarak ilerleyen oyunda tamamen özgürsünüz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda özellikle kızların harika zaman geçirebileceğini de söyleyebilirim. Yeteneklerinizi ve zevkinizi ortaya çıkarabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Basit ve eğlenceli bir atmosfere sahip olan My Home - Design Dreams oyununu sakın kaçırmayın.

My Home - Design Dreams oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.