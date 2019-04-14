Mystery of the Ancients: The Sealed and Forgotten

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride bulunan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Mystery of the Ancients, doğaüstü olayların gerçekleştiği bir kasabaya yolculuk yapabileceğiniz ve sır dolu olayları çözebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Macera dolu bölümleri ve sıra dışı tasarımı ile oyun severlere farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, sır perdesini aralayarak esrarengiz olayları aydınlatmak ve gizli nesneleri bularak ipucu toplamaktır. Gizem dolu cinayetlerin yer aldığı bir kasabada dolaşarak çeşitli görevleri yerine getirmeli ve katilin izini sürmelisiniz. İpuçlarından yola çıkarak cinayetlerin nasıl işlendiğini açığa çıkartmalısınız. Bu sayede katilin kim olduğunu bulabilir ve seviye atlayarak farklı mekanlar keşfedebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca kayıp objeleri bulmak için kullanabileceğiniz yüzlerce ipucu bulunmaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ipuçlarına ulaşabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz Mystery of the Ancients, maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.