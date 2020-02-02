Çılgın çay partileri verebileceğiniz eşsiz bir mekan tasarlamak için macera dolu bir serüvene atılacağınız ve kendi bölgenizi inşa ederek evcil hayvanlar besleyeceğiniz New Alice's Mad Tea Party, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, arkadaşlarınızla ve sevimli evcil hayvanlarınızla çılgın çay partileri düzenleyebileceğiniz eşsiz bir mekan tasarlamak ve çeşitli görevler üstlenerek ormanda macera dolu bir serüven yaşamaktır.

Oyunda ormanlık bir arazide rengarenk çiçeklerin içinde sıfırdan inşa edebileceğiniz eşsiz mekanlar ve bahçeler yer almaktadır. Ayrıca birbirinden sevimli onlarca evcil hayvan ve arkadaşlık yapacağınız birçok farklı karakter bulunmaktadır.

Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine açılan New Alice's Mad Tea Party ile sizde çılgın çay partileri vereceğiniz eşsiz bahçeler tasarlayabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.