Milli Piyango biletlerinizi sıra beklemeden almak istiyorsanız, Nimet Abla uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

1928 yılında temelleri atılan ve birçok kişiyi zengin etmesiyle namı Avrupa’ya kadar yayılan Nimet Abla bayisi, müşterilerinin sıra beklemeden hızlı ve kolay bir şekilde bilet alabilmesi için mobil uygulama desteği de sunuyor. Nimet Abla bayisi önünde uzayıp giden ve saatlerce sıra beklemenize neden olan kuyrukta beklemek istemiyorsanız, mobil cihazlarınız üzerinden de Milli Piyango biletlerinizi satın alabilirsiniz.

Tam, Çeyrek ya da Yarım bilet seçeneklerinden istediğinizi seçerek hızlı ve güvenli bir şekilde bilet satın alabileceğiniz uygulamada, önceden almış olduğunuz biletlerinizi de çekiliş sonuçları bölümünden sorgulatabiliyorsunuz. İkramiye planı ve bilet arşivi bölümlerini de hizmetinize sunan Nimet Abla uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri