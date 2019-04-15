Ninja Dude vs Zombies 2

Ninja Dude PvP modu ve sonsuz zombi öldürmek için bir sonraki seviyeye götüren harika şeyler ile geri döndü. Cesur bir ninja, kanlı zombi ordularıyla çevrili bir kuleye hapsoldu. Bu zombi istilasından kurtulmanın tek şansı, güçlü ve tecrübeli ninja shurikens ile olacak.

Büyük zombileri silahınızın yardımıyla öldürün ve kendi benzersiz ninjanınızı yaratın. Ayrıca çeşitli günlük görevleri tamamlayabilir ve ödül olarak ek altınlar kazanabilirsiniz. Bu altınlar ile marketten karakterinizi geliştirin. Etrafınıza gelen zombileri ekranın iki tarafında dokunarak öldüreceğiniz bu oyunda diğer oyuncularla yarışın, sıralamaya girin ve harika ödüller kazanın.

Her biri kendi özellik ve güçlere sahip olan 100'den fazla ninja kahramanın kilidini açın, her bölüm sonrasında etrafınıza daha fazla zombi doluşacak ve oyun zorlaşacak. Güvenlik duvarlarını, buz perdelerini, zırhınızı ve diğer kalkanlarınızı geliştirmeyi ihmal etmeyin.