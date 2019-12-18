Off the Rails 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Seyahat severler toplanın. Güzel bir tren yolculuğuna ne dersiniz? Yakıtınızı fulleyin ve siz de bu yolculuğa katılın. Hatta sürücü koltuğunda bir kişilik yerimiz var. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Dağ, bayır, ova gezmek; keyifli bir yolculuk yapmayı kim istemez. Hem eğlenip hem oyun oynamak isterseniz tam size göre bir oyun. Asla kaçırmayın derim. Renkli grafikleriyle dikkat çeken ve atmosferiyle büyüleyen bir dünyaya girmek isterseniz bu oyun tam size göre.

Sizi kendine bağlayacak olan Off the Rails 3D oyununda tek yapmanız gereken yakıtınız bitmeden bitiş çizgisine ulaşmak. Zamanında ve idareli bir şekilde kullanırsanız yakıtınızı bitirmeden finale ulaşabilirsiniz.

Bu eğlenceli tren yolculuğunda siz de bulunmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.