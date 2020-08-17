Office Life 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim Office Life 3D oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden farklı mini oyunları içerisinde barındıran oyunda ofisteki tüm işleri yerine getirmeye ve aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyorsunuz. Eğer ofiste çalışıyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Office Life 3D sizleri bekliyor.

Office Life 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.