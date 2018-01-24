Okey JOJO, en çok oynanan masa oyunları online Okey, 101 Okey ve Türkçe Texas Poker’i bir arada sunuyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan ve oldukça popüler olan okey oyununda ödüllü etkinlikler de düzenleniyor.

iPhone ve iPad’inizde gerçek oyunculara karşı sohbet ederek keyifle oynayabileceğiniz online masa oyunlarından biri Okey JOJO.

Adından da tahmin edeceğiniz üzere okey severleri bir araya getiriyor ancak sadece klasik okey oynamıyorsunuz. Başta da söylediğim üzere 101 Okey ve Jopoker (Türkçe Texas Poker) de oynayabiliyorsunuz. Facebook hesabınızla giriş yaparak veya misafir olarak oynama şansına sahipsiniz. Masalara katılmak için belli bir miktar çipe sahip olmanız gerekiyor. Her gün ücretsiz çip dağıtılıyor. Dilerseniz görevlerle (şu kadar oyun kazan, videoyu izle, arkadaşlarını davet et gibi hiç uğraşmayıp direkt çip satın alarak devam edebiliyorsunuz.