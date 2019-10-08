Onmyoji Chess, iOS işletim sistemine asahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil satranç oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil satranç oyunu olarak ön plana çıkan Onmyoji Chess, strateji oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceği oyunlardan bir tanesi. Fantastik bir atmosfere sahip olan oyunda klasik satranç oyunlarından farklı olarak daha heyecanlı bir ortam sunuyor. Kaliteli görselleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. 3 boyutlu satranç oyunu olarak da nitelendirebileceğim oyunda sıralama tabanlı maçlara dahil oluyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı tahta skinleriyle de daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda büyük bir keyif yaşayabiliyorsunuz. Eğer satranç oynamayı seviyorsanız Onmyoji Chess sizleri bekliyor.

Onmyoji Chess oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.