Overwatch League, dünyanın en çok takip edilen e-spor ligi Overwatch’un hayranları için özel olarak hazırlanmış mobil uygulama. Blizzard’ın birçok ödül alan FPS oyunu Overwatch’un resmi mobil uygulamasıyla favori takımınızın maçlarını takip etmekten video ve hikayelerine erişmeye, oyun analizlerinden son dakika haberlerine her şey telefonunuzda.

Overwatch ligini iPhone’unuzdan takip etmenize izin veren Overwatch League, Blizzard’ın ücretsiz sunduğu resmi nitelikli uygulama. Dünyanın önde gelen e-spor liginde yaşananları canlı olarak mobil platforma taşıyan uygulamayı oyunun sahibi olsanız da olmasanız da indirip içeriğinden faydalanabiliyorsunuz. Maç programları ve uyarılar (takımınızın veya özel bir takım için maç bildirimi ayarlayabiliyorsunuz), canlı yayınlar, videolar, haberler, takım profilleri, röportajlar, oyun analizleri dahil oldukça zengin bir içerik sunuluyor.

Airtime veya WiFi bağlantısı gerektiren uygulama ile Overwatch liginde yaşananlar anında cebinizde. Güncel kalın, takımınızı takip edin, hiçbir maçı kaçırmayın!