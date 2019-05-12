Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan Paint Pop 3D, farklı desenlere sahip onlarca çarkı boyayarak stres atabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, sonsuz bir platform üzerinde ilerleyerek sürekli dönen çarklara boya topları fırlatmak ve rengarenk çarklar oluşturarak parkurları tamamlamaktır. Sevimli karakterler eşliğinde parkurda ilerlerken, karşınıza çıkan farklı desenlerdeki çarklara boyaları atarak her tarafını boyamalı ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Çarkların bazı kısımları siyah renkle kaplanmıştır. Bu kısımlara boya topu fırlatmamanın gerekmektedir. Sürükleyici ve stres giderici bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce zorlu bölüm ve her bölümde farklı renklere boyamanız gereken onlarca renk çarkı bulunmaktadır. Çarkları desenlerine uygun olarak boyamalı ve puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Paint Pop 3D, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.