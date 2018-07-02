Paper Plane Planet, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle karşımıza çıkan oyunda işiniz bir hayli zor.

Kağıttan uçakları kontrol edip uzun mesafelere ulaşmaya çalıştığınız bir oyun olan Paper Plane Planet, keyifli anlar yaşayabileceğiniz bir oyundur. Sihirli atmosferi ve dikkat çekici mekanikleriyle de ön plana çıkan oyunda yer çekimine ve engellere meydan okuyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun arayışınız varsa mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Reflekslerinizi de iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Paper Plane Planet sizleri bekliyor.

Paper Plane Planet oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.