Eş zamanlı Dart maçları yaparak dünyanın birçok bölgesinden farklı oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz ve adınızı zirveye yazdırmak isteyeceğiniz PDC Darts Match, mobil platformda spor oyunları kategorisinde yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken sıra dışı bir oyundur.

Alanında oldukça popüler olan ve etkileyici tasarımı ile oyun tutkunlarının beğenisini kazanan bu oyunda amaç, okları hedefe ulaştırarak olabildiğince yüksek puan toplamak ve rakiplerinizi eleyerek yolunuza devam etmektir. Çevrimiçi özelliği ile arkadaşlarınıza ve dünyan her bölgesinden zorlu rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Maçları kazanarak seviyenizi artırabilir ve adınızı üst sıralara taşıyabilirsiniz. Hassas kontrolleri sayesinde oku istediğiniz bölgeye fırlatabilir ve maksimum seviyede puan toplayabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı Dart tahtası ve birbirinden güzel birçok Dart oku yer almaktadır. Puan biriktirerek yeni tahtaların ve okların kilidini açabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz malzemeleri kullanarak maçlara çıkabilir ve birinci olabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan PDC Darts Match, eğlenceye doyabileceğiniz eşsiz bir oyundur.