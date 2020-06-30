Perfect Swing

Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan ve günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım reklamsız olarak piyasadaki yerini aldı.

Farklı karakter seçimlerinin yapılabileceği oyun içerisinde, oyuncular çeşitli oyun modları eşliğinde gerçekçi bir golf deneyimi yaşama fırsatı bulacak, birbirinden farklı golf sopaları ile yeteneklerini sıralama fırsatı elde edecekler.

Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen yapım da oldukça zengin bir kariyer modu da oyuncuları bekleyen özellikler arasında yer alıyor. Oyuncular kariyer modunda birbirinden zorlu vuruşlar yapacak, onlarca farklı deliğe topu sokmaya çalışacaklar.

Çeşitli klanların da yer aldığı oyun da günlük olarak ödüller de kazanılabilecek buna ek olarak oyuncular mevcut olan yeteneklerini geliştirerek daha etkili bir hale gelebilecekler.

Harika animasyonlu karakterler eşliğinde oyuncular gelişmiş bir golf deneyimi yaşayabilecekler.