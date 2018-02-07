Perfect Tower oyununda farklı objeleri üst üste dengeli şekilde koyarak en uzun kuleyi yapmaya çalışıyoruz.

Görsel çizgilerinden küçük yaşta mobil oyunculara hitap eden basit bir oyun izlenimi uyandırsa da öyle olmadığını başlangıçta gösteriyor. Kule yapma, kule dikme, kule oluşturma oyunlarını seviyorsanız, sabrın sınırlarını zorlayan bu iOS oyununu beğeneceğinizi düşünüyorum.

iPhone ve iPad’de oynanabilen beceri oyunu Perfect Tower, Ketchapp kadar güzel oyunlar ortaya çıkaran Voodoo’nun olmasıyla öne çıkıyor. Oyunda amaç; adından da tahmin edeceğiniz üzere harika bir kule inşa etmek. Diğer kule oyunlarından farklı olarak tek bir objeyi değil elinize geçen objelerden kuleyi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Uzay gemisi, araba, ördek, kupa, geometrik şekiller ve daha birçok objeyle dünyanın en uzun kulesini inşa etmeye çalışıyorsunuz. Objeler farklı boyut ve tipte olduğundan dengede tutmak kolay olmuyor.