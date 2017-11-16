Petkarne uygulamasını kullanarak evcil hayvanlarınız için birçok kolaylığa iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvanlarınız varsa onların daha kolay bir yaşam sürebilmesi için bazı yükümlülükleriniz bulunuyor. Onların sağlığı, bakımı ve rahatı için göstereceğiniz özen sayesinde çok iyi birer dost sahibi olabilirsiniz. Petkarne uygulaması, evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan oldukça başarılı bir uygulama diyebilirim. Veteriner kliniğinden randevu alabileceğiniz ve aklınıza takılan sorular olduğunda anında danışabileceğiniz uygulamada, seyahate çıktığınız zamanlarda minik dostlarınızın bakımını üstlenecek bakıcılar da bulabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman siz de başkaları için bakıcılık yapabileceğiniz uygulamada, hayvan severlerle birlikte etkinliklere katılabilmeniz de mümkün.

Evcil hayvan sahiplendirme bölümünü de sizlere sunan Petkarne uygulamasında, kayıp ilanları bölümünü inceleyerek diğer kullanıcılara yardımlaşabilmeniz de kolay hale geliyor. Çevrenizde bulunan veteriner kliniklerinin detaylarını da görebileceğiniz Petkarne uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri