Pixel Builder, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölümü tamamlamanız gereken oyunda kuleler inşa ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Pixel Builder, içinizdeki yaratıcılığı konuşturup harika eserler ortaya çıkarabileceğiniz bir oyundur. 3 boyutlu kuleler inşa edip arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz oyunda zaman geçirebiliyorsunuz. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Pixel Builder, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Basit ve hızlı bir oynanışa sahip olan oyunda farklı eklentileri kullanarak kulelerinizi daha efektif bir hale getirebiliyorsunuz. 100'den fazla farklı türde binaya sahip olan Pixel Builder sizleri bekliyor.

Pixel Builder oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.