Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Pixel Combat: Zombies Strike şu sıralar zombiler ile oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Android ve iOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Pixel Combat: Zombies Strike zombi çetelerini oyuncular ile buluşturuyor. 3D ve piksel grafik açılarına sahip olan yapım da oyuncular birbirinden farklı silah modelleri eşliğinde zombilere karşı savaşacaklar.

Oldukça renkli ve zengin bir içerik yapısına sahip olduğu ifade edilen yapım birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanıyor.

GS Games Studio tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda yayınlanan yapım da çok sayıda patron savaşçı da yer alıyor. Oyuncular hem zombilere karşı hem de patron savaşçılara karşı savaşarak hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Play Store üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanı alan yapım 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.