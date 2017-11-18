Plato: Best Multiplayer Games

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Plato mobil uygulaması, aynı anda hem çevrimiçi oyun oynayabileceğiniz hem de sohbet edebileceğiniz bir sosyal platform olup çeşitli masa oyunlarını içinde barındıran bir uygulamadır.

Plato mobil uygulaması yeni nesil bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Onlarca oyun tek bir uygulama içinde yer alırken bu oyunların tümü çok oyunculu oynanması gereken eğlenceli oyunlar. Aynı zamanda oyunlarda sohbet etmeniz de teşvik ediliyor. Böylelikle dünya çapında binlerce insan aynı noktaya toplanıp hoş bir zaman geçiriyor.

Plato mobil uygulamasında Kızma Birader, Ocho (Uno), Bilardo, Satranç, Dama, Maça Kızı, Tavla gibi masa oyunları ve grup halinde oynanması gereken oyunlar bulunuyor. Plato uygulamasında sinir bozucu reklamlar da yer almazken sizden herhangi bir kayıt almak da şart değil. Şimdilik tek büyük sorun Türkçe dil desteğinin olmaması. Ayrıca hem iOS hem Android kullanıcıları bir arada yer alabiliyor. Böylece oyuncu sayısı artıyor ve herkes bir yerde toplanıyor. Saatlerce süren hoş zamanlar geçirmek için Plato mobil uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.