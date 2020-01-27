Pocket City, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika ve eşsiz bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Sürükleyici atmosferi ve gerçekçi oyun deneyimiyle dikkat çeken Pocket City oyunu, Pocket City Free oyununun ücretli ve gelişmiş bir sürümü olarak nitelendirilebilir. Tıpkı ücretsiz sürümde olduğu gibi yine belediye başkanı olarak görev yaptığınız oyunda sahibi olduğunuz şehrin gelişmesi ve kalkınması için mücadele ediyorsunuz. Sağlam grafik kalitesi ve eşsiz deneyimiyle ön plana çıkan oyunda boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Ses efektleri, grafik kalitesi ve sürükleyici etkisiyle Pocket City oyunu, bu tarz oyunlar oynamayı seven herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyundur. Doğru hamleler yaparak şehrinizi en iyi şekilde yönetmeniz gereken oyunda aynı zamanda çevrimdışı oyun deneyimi de yaşayabiliyorsunuz.

Pocket City oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.