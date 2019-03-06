Binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan ve simülasyon oyunları kategorisinde yer alan Pocket Plants, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oldukça dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı türdeki bitkileri yetiştirerek kendinize ait bir çevre oluşturmaktır. Verilen görevleri yerine getirerek onlarca farklı bitki türüne ulaşabilirsiniz. Keşfettiğiniz yeni bitkileri ekerek, onları bütün çevreye yayabilir ve sıra dışı bir ortam yaratabilirsiniz. Oyunda çeşitli ödüllerin bulunduğu kilitli şişeler bulunmaktadır. Görevleri başarıyla tamamlayarak, bu şişlerin kilidini açabilir ve ödüllere ulaşabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca karakter ve bitki türü yer almaktadır. Seviye atlayarak yeni bitkilere sahip olabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyun ile maceraya doyabilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Pocket Plants, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.