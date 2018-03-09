Police Drift Car Driving, SUV, 4x4, spor polis arabaları sürdüğünüz araba simülatörü oyunu. Kalabalık şehir, orman, kanyon, tepe, dağda özgürce gezdiğiniz, trafik kurallarının uygulandığı gerçeğe yakın tasarlanmış bu araba oyununda nasıl ilerleyeceğiniz tamamen size kalmış. İster yarışa girin, ister sürekli yanlayın, isterseniz de trafikteki araçlara çarparak şehri birbirine katın… Kurallara uyup uymamak size kalmış!

Mobil platformdaki birçok sürüş simülasyon oyunundan kaliteli grafikler sunan Police Drift Car Driving, drift yarış oyunuyla sürüş simülasyonunu harmanlayan bir yapım. iOS platformunda da indirmesi - oynaması ücretsiz. iPhone / iPad cihazınızda simülasyon tarzında araba oyunlarına yer veriyorsanız polis araçlarıyla drift yapmanızı isteyen bu oyunu oynamanızı isterim. Trafik ışıkları, binalar, evler, araçlar her şey detaylı tasarlanmış. Polis arabalarıyla da yanlamak oldukça keyifli.

Police Drift Car Driving Özellikleri: