Pooking - Billiards City, sadece tek oyunculu mod içeren, bölüm bazlı ilerleyen bilardo oyunu. 8 top bilardo oyunu olarak iOS platformunda yerini alan yapım, klasik online maçlara sokan bilardo oyunlarından sıkılanlar için harika bir alternatif. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir ve 100MB altı boyuta sahip.

Mobilde bilardo oynamaktan keyif alıyorsanız biraz klasiğin dışına çıkan Pooking - Bilardo Şehir oyununu oynamanızı isterim. 8 top bilardo oyunu olarak geçiyor lakin bilindik bilardo masalarında oynamıyorsunuz ve karşınızda rakipler yok. Oyunda amaç; verilen topları vuruş hakkınızı geçmeden ceplere sokmak. Canınız bitene kadar devam ediyorsunuz. Bilardonun masasının yapısı, şekli sürekli değişiyor. Tabii ki; atışlar da zorlaşıyor.

Pooking - Billiards City Özellikleri