Prima Kulübü, anne ve babalara özel fırsatlar sunan bir uygulamadır. Prima Kulübü'nde uygulamaya okuttuğu Prima fişlerin kalplere dönüşür.

Ayrıca bebeğinin gelişimini gözlemleyebileceğin ve ona sağlıklı bir rutin oluşturabileceğin özelliklerle hem kendin rahat eder hem de bebeğini rahat ettirirsin. Prima Kulübü, bebeklerin büyüme süreci boyunca tüm ebeveynlerin mental ve ekonomik olarak destekçisidir. Prima Kulübü uygulaması, bebeklerinin sağlıklı gelişimini takip edebilmeleri için anne ve babalara rehberlik de ediyor.

Ebeveynler, her geçen gün bebek bakımı hakkında güvenilir ve doğru bilgi kaynaklarına daha çok ihtiyaç duyuyor. Ebeveynler uygulamada yer alan özellikler sayesinde bebeklerinin kilo-boy gelişimini, uyku ve yemek düzenini kolayca takip edebiliyor.