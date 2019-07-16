Google Play üzerinde 4.1 gibi bir inceleme puanı ile değerlendirilen Property Brothers Home Design mobil simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan başarılı oyun günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Oyun içerisinde Drew ve Jonathan isimli ikiz kardeşleri yönlendirecek ve müşterilerime eşsiz tasarımlar sunacağız.

Oyun içerisindeki amacımız müşterilerime uygun evler tasarlamak ve onların yüzünü güldürmek olacak. Birbirinden farklı özelleştirilebilir içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular yaptıkları tasarımlar ile müşterilerini etkilemeye çalışacaklar.

Seviye sisteminin de yer aldığı mobil yapımda ilerledikçe daha zorlu evler ile karşılaşacak ve işimiz zorlaşacak.