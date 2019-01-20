iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Ptt Kargomat 7/24 uygulamasıyla, haftanın her günü ve her saatinde kargolarınızı teslim alabiliyorsunuz.

PTT’nin hayatımızı kolaylaştıracak bir yeniliği olarak sunulan Kargomat sistemleri, 7 gün 24 saat boyunca kargo teslim alabilme ayrıcalığını sizlere sunuyor. Evde olmadığınız zamanlarda paketinizi size ulaştıramayan kuryeler, paketlerinizi en yakın kargomata bırakarak size büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, teslimat adresi olarak da Kargomat’ların adreslerini vererek mesai saatlerinde olsun veya olmasın, dilediğiniz zaman paketlerinizi teslim alabiliyorsunuz.

Gönderileriniz Kargomat’lara geldiğinde SMS şifresi ile bilgilendiren sistemde, bu şifreyi kullanarak paketlerinizi kolay ve güvenli bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. Ptt Kargomat 7/24 uygulaması üzerinden de, paketinizin hangi bölmede olduğunu görebiliyor ve size en yakın Kargomat’ın nerede olduğunu harita üzerinden inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de gönderilerinizi dilediğiniz günde ve saatte teslim almak istiyorsanız, Ptt Kargomat 7/24 uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.