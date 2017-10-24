Rain Rain Sleep Sounds uygulaması iOS cihazlarınızdan rahatlatıcı yağmur ve doğa sesleriyle rahat uyumanızı sağlıyor.

Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, saatlerce yatakta dönüyor ve bir türlü uyuyamıyorsanız bu ciddi bir durumun habercisi olabilir. Stres, yorgunluk ve düzensiz uyku alışkanlığını çözmek için kullanabileceğiniz Rain Rain Sleep Sounds uygulaması, çeşitli yağmur ve doğa seslerini sizlere sunuyor.

35 adet yüksek kalitede ses bulunan uygulamada, istediğiniz sesleri birleştirebiliyor ve her birinin ses seviyesini kontrol edebiliyorsunuz. Yağmur sesiyle ateş sesini birleştirerek huzur dolu bir ortamda hissedebilmenize imkan tanıyan uygulamada, zamanlayıcı özelliğini kullanarak uygulamanın otomatik olarak kapanmasını da ayarlayabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için uykunuzu düzene sokmak istiyorsanız, Rain Rain Sleep Sounds uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamada bulunan popüler sesler; fırtına, 3D yağmur, orman yağmuru, sağanak yağmuru, ateş çatırdaması, akarsu sesi, çöl rüzgarı, beyaz gürültü, arabada yağmur sesi.