iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Rainbow Breaker mobil oyunu, hareketli bir çubukla hedefleri vuracağınız ancak işlerin bazen çığırından çıktığı son derece keyifli bir tür beceri oyunudur.

Rainbow Breaker mobil oyununu elinize aldığınızda eminiz ki buna benzer bir oyunu daha önce oynamış ya da görmüş olacaksınız. Ancak Rainbow Breaker mobil oyununda klasik versiyonlara çok fazla renklendirme yapıldığı söylenebilir. Hatta oyunda öyle anlar gelecek ki renklerden önünüzü göremeyeceksiniz.

Aşırı keyifli bir oynanışı olan oyunun bağımlılık yapma olasılığı ciddi oranda yüksek. Zeminde yer alan hareketli çubukla renkli topları aynı renkte toplara çarptırmaya çalışacağınız oyunda bir arada duran topları ayırmak temel amacınız olacak. Ancak oyunda en çok şikayet edilen nokta ise 60 saniyelik oyun süresi. Ancak güncellemelerle bu sürenin kaldırılması da gündemde. Keyifle oynayacağınız Rainbow Breaker mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.