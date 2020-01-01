Uzay yolculuğu yaparak yeni gezegenleri gezeceğiniz ve yaşanılabilir yerler keşfederek hayatta kalmak için mücadele edeceğiniz Random Space, ücretsiz olarak hizmet veren ve yüz binlerce oyun sever tarafında tercih edilen kaliteli bir oyundur.

İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, uzayda farklı gezegenlere yolculuk yaparak yaşanılabilir yeni yerler keşfetmek ve hayatta kalmak için zorlu görevler üstlenmektir.

Uzay yolculuğu sırasında dehşet verici bir kaza meydana gelmekte ve uzay aracınız kullanılamaz bir hal almaktadır. Uzay gemisini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve hayatta kalabilmek için macera dolu bir serüvene atılacaksınız.

Aracınızı tamir ederek keşiflerinize kaldığınız yerden devam edecek ve uzaydaki çeşitli gezegenlerde sebzeler yetiştireceksiniz. Hayatta kalarak yeni yaşam alanları bulacak ve zorlu görevleri tamamlayarak seviye atlayacaksınız.

Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız ilginç bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Random Space, simülasyon oyunları kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.