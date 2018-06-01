Rapid Roller, refleksleri ölçen harika bir top oyunu. Birkaç adım ötesini göremediğiniz, yuvarlandıkça açılan bir platformun üzerinde durmaya çalıştığınız oyunda ikinci bir şans yok. Hata kabul etmeyen oyun, tam zaman geçirmelik diyebilirim. iOS tarafında da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Ketchapp’ın top oyunlarını seviyor lakin fazlasıyla kolay buluyorsanız, Rapid Roller’ı oynamanızı isterim. Basit tek parmak kontrollerle oynanan zor bir o kadar bağımlılık yapan bir top oyunu. Minimalist stil, renkli dünyada yolculuğa çıkıyorsunuz. Duvar ve çivilere çarpmadan mümkün olduğunca uzun mesafe gitmeye çalışıyorsunuz lakin puan toplamak epey zor; en azından göründüğü kadar basit değil. Platformun ucunu görme şansınız yok. Engellerin ne zaman hangi noktadan çıkacağı belli olmuyor.

Rapid Roller Özellikleri: