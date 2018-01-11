RC Club - AR Motorsports, artırılmış gerçeklik teknolojisini desteklemesiyle diğer araba yarışı oyunlarından ayrılıyor. Çocukluğunuzda uzaktan kumandalı arabalarla saatlerinizi harcadıysanız seveceğinizi düşünüyorum.

iOS platformunda radyo kontrollü arabalarla yarışma imkanı veren birçok yarış oyunu mevcut ancak RC Club gibi artırılmış gerçeklik (augmented reality) destekli olanı yok; en azından rastlamadım. Artırılmış gerçeklik desteği sunmasıyla yarışları geliştiricinin tasarladığı parkurlar yerine evinizde veya dışarıda dilediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. RC arabalar, gerçeğe uygun tasarlanmış. Hem modellemeleri başarılı hem de kontrol ederken gerçekteki zevkli alıyorsunuz.

Serbest sürüş, drift, ezme gösterisi, park etme, akrobatik gibi farklı modlar sunan araba yarışı oyununun kontrol sistemini de beğendim. Aracınızı yönlendirmek için soldaki okları; gaz, fren, turbo için de sağdaki simgeleri kullanıyorsunuz. Gösterge ise orta bölüme yerleştirilmiş.