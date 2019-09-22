Reckless Shopper, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika deneyim sunan bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Reckless Shopper, birbirinden zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. 50'den fazla bölüme sahip olan oyunda bir marketteki gizli nesneleri topluyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli ve eğlenceli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Keyifli vakit geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda renkli grafikler yer alıyor.

Reckless Shopper oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.