Recontact London, Türk yapımı polisiye bulmaca oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Mobildeki en iyi polisiye oyunu, aynı zamanda seriye dönüşen en popüler polisiye bulmaca oyunu olan Recontact’ın yenisi Recontact London, tamamen farklı oynanış sunuyor. Serinin yeni oyununda Londra’da güvenlik kamerasına yakalanan hayaletlerin sırrını çözüyorsunuz.

Recontact, mobilde en çok indirilip oynanan polisiye oyun. Recontact: İstanbul, Recontact Istanbul: Eyes Of Sky’ın ardından Recontact London oyunuyla karşımızdalar. Recontact London, serinin diğer oyunlarından çok farklı ve tamamen yeni bir tasarıma sahip. Tamamı gerçek görüntülerden oluşan, birbirinden tamamen farklı 5 bulmaca mekaniğini hikaye ilerledikçe keşfettiğiniz, güvenli kameraları ve uydu görüntülerinden şüphelileri bulmaya çalıştığınız, artırılmış gerçeklikle bulunduğunuz yerde olay yeri incelemesi yapabildiğiniz harika bir polisiye oyun.

Geliştiricisi tarafından yeni bölümler, yeni bulmacalar ve özelliklerle sürekli güncelleneceği belirtilen polisiye bulmaca oyunu Recontact London’da dünyaca ünlü dizi ve filmlerde rol almış Ross Mullan de var.

Recontact London iOS Oyunu Özellikleri