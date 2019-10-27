Rescue Cut, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olarak dikkat çeken Rescue Cut oyunu, zorlu bölümleri tamamlayıp becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Rescue Cut, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan Rescue Cut, becerilerinizi de sınayabileceğiniz türden bir oyun diyebilirim. Oyunda tek yapmanız gereken doğru ipleri kesmek ve adamı kurtarmak.

Rescue Cut oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.