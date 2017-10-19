iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Resmi İlanlar uygulaması, resmi nitelikteki reklam barındırmayan ilanları sizlere sunuyor.

Basın İlan Kurumu, tüm gazetelerdeki ilan sayfalarında karşılaştığımız çeşitli ilanları yayınlayan kurum olarak biliniyor. İcra, ihale, tebligat ve iş ilanları kategorilerinde sunulan ilanları dijital ortama aktaran ve hedef kitleye daha kolay ulaşmasını sağlayan Resmi İlanlar uygulamasında geçmiş ilanları da görüntüleyebiliyorsunuz.

İcra ilanları bölümünde sunulan ilanlar, devlet tarafından borca karşılık el konulan malları içeriyor ve borcun sıfırlanması amaçlanıyor. İhale ilanları bölümünde ise çeşitli işler veya hizmetlere teklifte bulunmak için katılabiliyorsunuz. İş arayanların da faydalanabileceği Resmi İlanlar uygulaması, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yayınladığı personel alımı ilanlarını sizlere sunuyor. Siz de resmi nitelikteki ilanları mobil cihazlarınızdan takip etmek istiyorsanız Resmi İlanlar uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.