Rhythm Hop 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Engellerin arasında ilerleyerek zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyun olarak dikkat çeken Rhythm Hop 3D oyununda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Son derece keyifli bir deneyim sunan oyunda dikkatli olmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle de dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Zorlu tuzaklarla donatılmış olan oyunda engelleri aşarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Rhythm Hop 3D sizleri bekliyor.

Rhythm Hop 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.