Rocket Buddy oyunu iOS cihazlarınız için geliştirilmiş eğlenceli bir hedef vurma oyunudur.

Rocket Buddy oyunu sıradan hedef vurma oyunlarından çok farklı şekillere sahip bir oyundur. Hedefi vurma​yı sağlayan vücut şeklinde bir top bulunmaktadır. Oyunda karşınıza komik engeller çıkabilir. Oyunun amacı da bu engelleri aşarak kalkan görünümündeki hedefe, vücut şeklindeki topu dokundurarak patlamasını sağlamaktır. Bazı bölümleri geçebilmek için birden fazla topa ihtiyacınız olabilir. Canlarınızı kullanmaktan çekinmeyin. Ayrıca hedefin etrafındaki objeleri dağıtmalısınız. Bu sayede hedefin önü açılır ve siz de hedefe daha kolay ulaşırsınız. Hedefe giden en kısa yolu bulmayı deneyin. Oyunda komik zorluklar ve sonsuz eğlence bulunmaktadır. Vücüt şeklindeki topun sizleri eğlendireceğini düşünüyorum. Hedefi vurmanın tadını çıkarın. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.