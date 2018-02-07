Run Gun Sports oyununda olimpiyatlara katılıyoruz. Bacağında silahı olan oldukça ilginç görünümlü bir sporcuyu kontrol ettiğimiz oyunda tüm dallarda birinci olmak için mücadele ediyoruz. Engelli koşu, sırıkla yüksek atlama, jimnastik, uzun atlama dahil birçok atletizm etkinlik yer alıyor.

Rengarenk görsellere sahip olimpiyat oyunları temalı arcade oyunda 90 bölüm boyunca birbirinden zorlu mücadelelere giriyoruz. Olimpiyat dallarının tümünde ülkemize altın madalyayı kazandırmak için uğraş veriyoruz. Olimpiyatlara katılan diğer sporculardan farkımız bacağımızda çeşitli silahların olması. Bacağımızı saran bazuka, tabanca, alev makinesi gibi silahlar sayesinde daha hızlı koşabiliyor, daha yükseğe zıplayabiliyoruz.

Run Gun Sports Özellikleri: