Scary Jack, iPhone ve iPad’de oynanabilen reflekslere dayalı vahşi batı oyunu. Görsel çizgileri, sesleri, atmosferi ile eski dönem shooter oyunlarını anımsatan yapımda başına milyonlarca dolar koyulmuş azılı bir suçlunun yerini alıyoruz.

Vahşi batı oyunlarını seven herkesin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm retro bir yapım Scary Jack. Oyunda yerine geçtiğimiz karakter arananlar listesinin tepesindeki isim. Evet, bu oyunda kötü adamı kontrol ediyoruz. Oyuna ismini veren karakterimiz son derece tehlikeli olduğundan etrafında onlarca adam toplanmış. Barın her tarafı ödül avcılarıyla dolu. Yalnız ateş ederken hedefi çok iyi seçmemiz gerekiyor. Masum birine gelen kurşun sonumuzu getiriyor.