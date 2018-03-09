Score! Match, Dream League Soccer’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan çok oyunculu futbol oyunu. Score! Hero’da olduğu gibi maçın kritik pozisyonlarında müdahale ederek maçı almaya çalışıyorsunuz. Hedefiniz şampiyonluk!

Sadece iOS platformuna değil, mobilde FIFA ve PES’i geride bırakmayı başaran Dream League Soccer’ın yapımcılarından yeni multiplayer futbol oyunu Score! Match. Takımınızın kaptanını seçerek oyuna başlıyorsunuz. Başlangıçta seriyle buluşmamış futbol severler için eğitim bölümü çıkıyor. Oynanış dinamiklerini gösteren eğitici bölümü geçtikten sonra birebir maçlara çıkıyorsunuz. Score! Match’i diğer futbol oyunlarından ayıran nokta da burada ortaya çıkıyor. Maçta seçtiğiniz kaptan dahil hiçbir oyuncuyu kontrol edemiyorsunuz. Sadece pas, şut, orta ile pozisyonu belirleyebiliyorsunuz. Bu da maçın durduğu anlarda oluyor. Şut, pas dışında top çalma var ancak rakibe her zaman müdahale etme şansınız yok. Top çalma belli aralıklarla açıldığından gerçekten kritik müdahale olacağını düşündüğünüz yerde kullanmanızda fayda var.

Bu arada kadroyu da dilediğinizce ayarlayamıyorsunuz. Maç kazandıkça gelen paketlerle yeni takım düzenleri açılıyor. Tüm bunlara rağmen klasik maç yapmaktan sıkılan oyuncuları kendisine çekmeyi başarıyor.