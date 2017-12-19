Shapes, şekilere dayalı, zorlu oynanış sunan denge oyunu. Sabrı olmayanlara kesinlikle tavsiye etmediğim oyunda amaç; istenilen sayıda kareyi şekiller üzerinde dengede tutmak. Kareleri düşürmeden iki kez düşünmeniz gerekiyor; süre, hamle sınırınız yok. Dengede tutma oyunlarını yeterince kolay buluyorsanız bir de Serhat Yarıcı’nın oyununu oynayın.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de oynaması keyif veren bulmaca oyununda bölüm atlamak için tek yapmanız gereken; kareleri sabit şekil üzerinde durdurmak. Beyaz renkte kareleri şeklin üzerine düşürmek için kare sayısına dokunuyorsunuz. Şeklin yapısına göre dokunuş noktasına ayarlamanız gerekiyor. Bir kareyi düşürdükten sonra dilediğiniz kadar bekleyip hamlenizi yapabilirsiniz. Karelerden birini şeklin dışına düşürürseniz bölüme baştan başlarsınız.