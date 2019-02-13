Ship Sim 2019, iOS cihazınıza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız gemi simülasyon oyunu. Mobildeki en kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip gemi simülatörü düşünüyorum. Yolcu gemisi, kargo gemisi veya petrol tankeri ile Akdeniz çevresinde geziniyor, verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan gemi simülasyon oyunu Ship Sim 2019’da ya yolcu gemisini seçip Akdeniz’de turistik noktalara binlerce yolculuyu taşıyor, ya dev bir kargo gemisini alıp yüzbinlerce ton yükü bir limandan diğerine yaşıyor, ya da petrol tanker gemisiyle şehir limanlarından denizin ortasındaki petrol kulelerine farklı noktalarda görevleri tamamlıyorsunuz. Bu arada hava sürekli değişiyor, gece oluyor gündüz oluyor.

Ship Sim 2019 Özellikleri: