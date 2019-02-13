Gerçekçi gemi simülasyon oyunu
Ship Sim 2019, iOS cihazınıza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız gemi simülasyon oyunu. Mobildeki en kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip gemi simülatörü düşünüyorum. Yolcu gemisi, kargo gemisi veya petrol tankeri ile Akdeniz çevresinde geziniyor, verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.
iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan gemi simülasyon oyunu Ship Sim 2019’da ya yolcu gemisini seçip Akdeniz’de turistik noktalara binlerce yolculuyu taşıyor, ya dev bir kargo gemisini alıp yüzbinlerce ton yükü bir limandan diğerine yaşıyor, ya da petrol tanker gemisiyle şehir limanlarından denizin ortasındaki petrol kulelerine farklı noktalarda görevleri tamamlıyorsunuz. Bu arada hava sürekli değişiyor, gece oluyor gündüz oluyor.
Ship Sim 2019 Özellikleri:
- Üç farklı gemi sınıfı: Yolcu, kargo ve petrol tanker
- Seçilebilir çok sayıda gemi
- Akdeniz’in açık dünya haritasında özgürce gezme
- Şaşırtıcı hava ve gece gündüz döngüsü
- Mobil gemi simülatörü için çığır açan grafikler
- Gerçekçi su yansımaları
- Birden fazla kontrol seçimi (oklar, eğme, dümen)
- Gerçekçi çevre sesleri ve gerçek gemi motoru sesleri
- Birden fazla kişiselleştirme seçeneği (metin, renk hatta geminin bayrağını değiştirme)
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