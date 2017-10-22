Short Fused, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu bulmacalara sahip olan oyunda engellerin üstesinden geliyorsunuz.

Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Short Fused, beğenerek oynayabileceğiniz bir mobil oyundur. Birbirinden zorlu düşmanların ve bölümlerin yer aldığı oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Keyifli deneyim sunan oyunun bir hayli sürükleyici olduğunu da söyleyebilirim. Eşsiz ve güçlü karakterlere de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı oyun modlarının bulunduğu oyunda labirentler arasında dolaraşara hayatta kalmalı ve yüksek puanlara da ulaşmalısınız. Retro tarz piksel grafiklere de sahip olan oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Kendine özgü temaları ve oynanışıyla da dikkat çeken Short Fused oyununu mutlaka denemelisiniz. Short Fused'ı kaçırmayın.

Short Fused oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.