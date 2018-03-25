Oynaması kolay ama bir hayli eğlenceli olan Shuttle Run'da küp şeklinde bir karakteri yönetiyoruz. Oyundaki adı da Cube olan bu karaktere hızlı akan bir trafikte karşıdan karşıya geçmesini sağlamalı ve farklı rekorları kırmayı başarmalısınız. Doğru taktikler uygulayarak araçların arasından geçerken aynı zamanda her zorlu geçişte reflekslerini daha çok test etme şansını yakalabilirsiniz.

Arcade kategorisinde boy gösteren bu oyundaki amacımız, Cube isimli karaktere zarar vermeden karşıdan karşıya geçirebilmek. Ancak bu işi her seferinde daha hızlı ve dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü yaya geçidinde bekleyen karakterimize maalesef hiçbir araba yol vermezken üstüne üstlük çok hızlı sağ sol yapıyorlar. Yani çarpmadan ve şaşırmadan sadece yavaşlayarak veya hızlanarak karakterinizi yönetin, daha sonrasında da diğer rakiplerle olan puanlarınızı karşılaştırma şansına sahipsiniz.

Ayrıca bir anda hızlanan veya sağdan sola geçen arabalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz planınızı önceden yaparken bu arabalar yüzünden ani refleksler ile hata yapabilir ve Cube'yi patlatabilirsiniz. Kolay yoldan eğlenmek ve reflekslerini kontrol etmek istiyorsan, Shuttle Run'ı öneririm.

Shuttle Run - Cross the Street Özellikleri