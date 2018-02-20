Ski Jump Challenge, kış sporlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağı bir mobil oyun. Sadece iOS değil, mobil platformda oynanabilir ilk kayakla atlama oyunu olma özelliğini taşıyan yapım, kariyer mod ve multiplayer oynama seçeneği sunuyor. Grafik ve sesler şahane, fizikler muhteşem, kontroller basit… Favori sporcunuzu seçin, hemen kayak yarışlarına katılın!

90’a yakın kayak pistinde efsane atlayışlar gerçekleştirdiğiniz spor oyununda iki oyun modu da eğlenceli. Her yarış sonrası yeni ülke ve kayak pistleriyle tanıştırın, kayak takımlarından kayak ve kasklara birçok öğenin kilidini açtığınız Kariyer Modu ile yanınızdaki arkadaşınızla birlikte yarışma keyfi yaşatan Çok Oyunculu Mod seçeneği mevcut. Kayakçınızın yeteneklerini, becerilerini geliştirebiliyor, görünümünü değiştirebiliyorsunuz.