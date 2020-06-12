Skip school oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Haylaz bir öğrenci olmaya ne dersin? Okul bazen çekilmesi zor bir hal alabiliyor. Hele bir de olayı daha da zorlaştıran hocalar varsa... Okuldan bazen küçük kaçamaklar yapmak isteyen öğrenciye yardım etmen gerekiyor. Çünkü eğer öğretmen onu yakalarsa kötü bir ceza verebilir. Senden beklediğimiz zekanı kullanarak kaçacak veya saklanacak bir yer bulman. Bunu yapman için çevrende sana yardım edecek eşyalar bulunuyor. Önce o eşyaları bulup sonra hızlıca bir strateji geliştirmelisin. Bu şekilde öğretmene yakalanmadan bölümü geçmiş olacaksın.

İlk seviyeler kolay olsa da ilerleyen seviyelerde zorlanabilirsin. Ama ne kadar çok oynarsan stratejin de o kadar gelişir. Ayrıca mükemmel atmosferi ve renkli grafikleri sayesinde elinden düşürmek istemeyeceğin bir ortam seni bekliyor. Aman dikkat et sakın bağımlısı olma. Eğlencenin ve maceranın dur durak bilmediği güzel bir oyun. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.