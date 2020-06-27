Team Honcho’nun başarılı mobil oyunları arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl yani 2019 yılında lansmana çıkan Slingshot Monsters oyuncularına birbirinden farklı hedefleri yok etme görevi sunuyor.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapım da oyuncular kendilerine verilen ve yere sabit olan sapan ile birbirinden farklı nesneleri fırlatacak, benzersiz hedefleri vurarak yok etmeye çalışacaklar.

Oyun içerisinde ilerledikçe hedefler daha zorlu ve daha da uzak yapılarda oyuncuların karşısına çıkacak. Oyuncular kendilerine verilen belirli hamle sayısı ile istenilen hedefi yok etmeye çalışacaklar.

140’ın üzerinde seviyenin yer aldığı oyunda herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan sapan becerilerini test etme fırsatı bulacaksınız.

Eğlenceli yapısı ile geniş kitlelere ulaşan yapım, yaklaşık 1 yıldır herhangi bir güncelleme almadı.