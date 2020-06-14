Slingshot Wreck oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Binaların içindeki kötü adamların ölmesi için bunu yapman gerekiyor. Sadece karakterlere nişan almak istersen çok fazla atış yapman gerekebilir. Fakat binaları hedef alıp onları yıkarsan işin daha çok kolaylaşır. Doğru stratejiyi ve atışı bulduğunda hem kısa sürede hem de daha az atışla işini bitirmiş olursun. Ayrıca sadece binaları değil başka birçok şeyi de yıkman gerekiyor.

Kolayca yıkılabilen bu binalar doğru atışı yaptığında direk yıkılırlar. Bu sayede de kötü karakterler ölürler. Her seviyeyi geçtiğinde hediye için puan toplamış oluyorsun. Yeterli puana geldiğinde ise seni mükemmel hediyeler bekliyor. Sapan ile atmaya başladığın bu oyun daha sonraları yerini silah ve mancınık gibi daha eğlenceli aletlere bırakıyor. Maceranın hız kesmeden devam ettiği oyunda seni çok güzel sürprizler bekliyor. Bu efsane atmosferin içinde oyun oynamak senin de çok hoşuna gidecek. Hatta sürükleyiciliği sayesinde elinden bırakmak istemeyeceğin bir oyun olacak. Bağımlılık yapan bu oyunda çok dikkatli bir şekilde atış yaparak birinci olman gerekiyor. Sen de bu oyunun en iyisi olabileceğini düşünüyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.