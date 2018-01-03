Snowboard Party: Aspen, mobildeki en iyi snowboard, kayak oyunlarının geliştiricisi Maple Media’nın yeni oyunu. Kış sporları oyunları ilginizi çekiyorsa iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz, gerek görsel gerek oynanış açısından en kaliteli snowboard oyunu. Serinin yeni oyununda hem grafikler iyileştirilmiş, hem yeni modlar eklenmiş, hem de yarışçı animasyonları - hareketleri geliştirilmiş.

Mobil platformda en çok oynanan snowboard, kayak oyunu Snowboard Party’nin sonuncusu Amerika’nın en popüler kayak merkezinde geçiyor. Dünyanın dört bir yanından snowboard yarışçılarına meydan okumak dışında serbest stil, rampa, havada süzülme gibi farklı modlarda kendinizi geliştiriyor, yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz. Ayrıca 4 saat aralıklı meydan okumalara katılarak ödül, coin, özel öğe kazanıyorsunuz.

100 snowboard ve 30 kıyafet ile snowboard yarışçınızı özelleştirebildiğiniz oyunda ister satın alımla ister yarışarak deneyim puanları kazanabiliyor ve yarışçınızın istatistiklerini yükseltebiliyorsunuz.